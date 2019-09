Sanierungsstau an Kanälen: Industrie fordert mehr Personal

Über den 60 Kilometer langen Wesel-Datteln-Kanal wird unter anderem der Chemiepark Marl im nördlichen Ruhrgebiet mit Grundstoffen versorgt - einer der größten Industrieparks Deutschlands. Die Sanierung des Wesel-Datteln-Kanales unter anderem an Schleusen, Pollern und Brücken ist im Bundesverkehrswegeplan als dringlich vorgesehen. Personalmangel verzögert aber laut VCI die Planungen.

An diesem Mittwoch (4.9.) ist die Modernisierung der NRW-Wasserwege auch Thema in einer Anhörung im Landtag. Der VCI NRW will unter anderem als Soforthilfe die Abordnung von Fachleuten aus anderen Bundesländern erreichen. Das Bundesverkehrsministerium habe bereits im Mai angekündigt, ein Planungsteam aus einer anderen Region nach NRW zu schicken, sagte Deimel. Das sei ein wichtiger erster Schritt.