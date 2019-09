Mitten in Einsatz: Fremde setzen sich in Rettungswagen

Grevenbroich (dpa/lnw) - Verstörende Szenen während eines Einsatzes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf dem Grevenbroicher Kirmesplatz: Zwei junge Männer setzten sich vorne in den Rettungswagen und machten Fotos. «Als unsere Kollegen sie aufforderten, auszusteigen, bepöbelten sie die Sanitäter», so ein DRK-Sprecher am Dienstag. Die Rettungskräfte hatten sich während des Vorfalls am Montagabend um eine verletzte 14-Jährige gekümmert.