Sexueller Kindesmissbrauch: Prozessstart am 12. September

Bielefeld (dpa/lnw) - Im Fall von möglicherweise sexuellem Kindesmissbrauch durch einen Physiotherapeuten und Heilpraktiker in Bad Oeynhausen beginnt am Landgericht Bielefeld am 12. September der Prozess. Angeklagt ist der 61-jährige Praxisbetreiber und seine 62-jährige Frau. Das Landgericht hat bis Dezember weitere 14 Prozesstage angesetzt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Physiotherapeuten sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Darunter sind rund 40 Fälle mit acht verschiedenen Mädchen in den Jahren 2010 bis 2018. Außerdem soll der Angeklagte mehrere 1000 Bilder und Videos mit Kinder- und Jugendpornos besessen haben. Seiner Frau wirft die Anklage Beihilfe vor.

Von dpa