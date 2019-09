AfD in NRW lehnt Verfassungsrichter ab und bekommt Recht

Münster (dpa/lnw) - Sieben Abgeordnete der AfD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag haben erfolgreich in einem Verfahren einen Richter am Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen abgelehnt. Nach einem Beschluss des Gerichtshofes ist die Ablehnung begründet, weil Zweifel an der Unvoreingenommenheit des Juristen Joachim Wieland nicht von der Hand zu weisen seien. Wieland hatte sich mehrfach in seiner Funktion als Hochschulprofessor in Speyer in Rheinland-Pfalz negativ zur AfD und deren Programm geäußert.

Von dpa