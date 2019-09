Düsseldorf (dpa/lnw) - Dem IS-Terroristen Nils D. aus Dinslaken droht lebenslange Haft. Von heute an steht der 29-Jährige zum zweiten Mal vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Diesmal werden ihm Kriegsverbrechen und Mord zur Last gelegt, begangen in einem Gefängnis des Islamischen Staats in Syrien.

Der ehemalige islamistische Kämpfer der berüchtigten «Lohberger Brigade» soll weit tiefer in die Gräueltaten des IS verstrickt sein, als bei seinem ersten Prozess bekannt geworden war. Dem 29-Jährigen wird inzwischen vorgeworfen, 2014 in Syrien drei Gefangene gemeinsam mit zwei Komplizen zu Tode gefoltert zu haben.

Vor drei Jahren war er als IS-Terrorist zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Im Oktober 2013 war er über die Türkei nach Syrien gereist und zur Terrormiliz gestoßen. Dort gehörte er nach eigener Aussage 2014 acht Monate lang einer Spezialeinheit des IS an, die Abtrünnige und Deserteure aufspüren sollte. Für den Mordprozess sind 22 Verhandlungstage angesetzt.