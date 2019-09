Ermittler hätten am Dienstag in Düsseldorf Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Hamburg vollstreckt. Die Beweismittel müssten nun ausgewertet werden. Eine Frau in Hamburg habe Anzeige erstattet. Sie habe angegeben, über WhatsApp entsprechendes Material von dem Ex-Fußballer erhalten zu haben.

Der Beschuldigte war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ob und wie er sich zu den Vorwürfen geäußert hat, sagte die Staatsanwältin nicht. Er sei nicht festgenommen worden.