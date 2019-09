Unglück bei Konzert: Polizei schaltet Hinweisportal frei

Essen (dpa/lnw) - Nach dem Einsturz einer LED-Wand durch ein Unwetter mitten in einem Konzert am Essener Baldeneysee hat die Polizei jetzt im Internet ein Hinweisportal freigeschaltet, bei dem Zeugen unter anderen Handyvideos hochladen können. Bei dem Auftritt von Casper und Marteria während eines Gewitters waren am Samstagabend 28 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer.

Von dpa