Falsche Handwerker überfallen und fesseln Seniorin

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei unbekannte Männer haben eine 85-Jährige in Düsseldorf in ihrer Wohnung überfallen und gefesselt. Beim Versuch einen Tresor aufzuschneiden, wurden sie gestört und flüchteten. Einer der beiden Männer hatte sich bereits vor Tagen bei der Frau als Handwerker vorgestellt, der den Wasserstand ablesen müsse, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa