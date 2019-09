Kaum Büroleerstände in NRW - Ladenmieten weiter unter Druck

Bei den Ladenmieten ist nach den Worten des IVD-Vizepräsidenten Axel Quester dagegen «die preisliche Talsohle noch nicht erreicht». Der Druck des Onlinehandels auf den stationären Handel sei unvermindert stark. In Ruhrgebietsstädte wie Bochum und Duisburg habe es auch in Toplagen Preisabschläge gegeben. In einzelnen Städten seien die Ladenmieten aber auch gestiegen - etwa in Bielefeld, wo es Preisanstiege von 9 Prozent gegeben haben. In Läden kostet die Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter zwischen rund 10 Euro in Städten wie Kerpen oder Meckenheim bis zu 290 Euro in den Spitzenlagen von Düsseldorf.