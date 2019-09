16-Jähriger niedergestochen - Lebensgefahr

Köln (dpa/lnw) - Bei einem Streit unter Anwohnern in Hückeswagen bei Köln ist am Dienstagabend ein 16-Jähriger von einem 56-jährigen Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat seien unklar. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Mehr könne man zurzeit nicht öffentlich sagen, sagte ein Polizeisprecher in Köln.

Von dpa