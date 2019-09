Duisburg (dpa/lnw) - Auf der A59 beginnt am späten Donnerstagabend im Raum Duisburg eine mehrtägige Sperrung Richtung Norden. Ab 22 Uhr kann die Fahrtrichtung Dinslaken zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und der Anschlussstelle Duisburg-Ruhrort nicht befahren werden, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitgeteilt hatte. Grund sind Arbeiten am Straßenbelag. An der Berliner Brücke seien Risse und Ausbrüche im Asphalt entstanden. Deshalb soll nun der komplette Asphalt auf den drei Stahlüberbauten ersetzt werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung Dinslaken soll bis zum Montagmorgen um 5 Uhr dauern. In dem Bereich fahren einer Übersicht des Landesbetriebes zufolge pro Tag im Schnitt über 30 000 Fahrzeuge.

Ab Freitag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr kommt es zu einer weiteren Sperrung in Fahrtrichtung Dinslaken zwischen Duisburg-Wanheimerort und Duisburg-Duissern. Dort wird der Asphalt vor dem Mercatortunnel ersetzt.

Umleitungen für die gesperrten Abschnitte führen den Angaben zufolge über innerstädtische Straßen zu den benachbarten Anschlussstellen der A40 beziehungsweise A42 und A3. «Großräumige Umleitungen sind über die A3 östlich von Duisburg und A40, A42 beziehungsweise A524 ausgewiesen», hieß es.

Andernorts wird von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 5.00 Uhr, der Tunnel Huttrop auf der A52 in Essen wegen Wartungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt, teilte Straßen.NRW mit. Betroffen von der Sperrung ist die Verbindung von der A40 auf die A52 in Richtung Düsseldorf im Dreieck Essen-Ost und auf der A52 die in Fahrtrichtung Bochum ab der Anschlussstelle Essen-Bergerhausen.