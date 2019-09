Kräftige Schauer und Gewitter erwartet: Maximal 20 Grad

In der Nacht zu Freitag kühle es auf 8 bis 1 Grad ab, örtlich könnten sich flache Nebelfelder bilden. Im Bergland sei in Bodennähe auch leichter Frost nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf wird es laut DWD heiter bis wolkig und trocken. Am Abend kann es demnach im Münsterland und am Niederrhein regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad.