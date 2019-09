Niedergestochener 16-Jähriger außer Lebensgefahr: Motivsuche

Köln (dpa/lnw) - Der bei einem Streit unter Anwohnern in Hückeswagen bei Köln schwer verletzte 16-Jährige ist außer Lebensgefahr. Der Jugendliche war bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend von einem 56-Jährigen niedergestochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach einer Notoperation war der junge Mann außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Von dpa