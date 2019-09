Gewerkschaft fordert mehr Geld für Schlosser in NRW

Münster (dpa/lnw) - Die Gewerkschaft IG Metall fordert für die rund 58 000 Beschäftigten im Schlosserhandwerk in Nordrhein-Westfalen mehr Geld - auch um etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun. In der ersten Verhandlungsrunde hätte die Gewerkschaft sechs Prozent mehr Geld verlangt, teilte die IG Metall am Donnerstag mit. Die Ausbildungsvergütung solle zudem überproportional um 80 Euro erhöht werden.