Frau gerät in Gegenverkehr: 48-Jähriger stirbt bei Kollision

Jülich (dpa/lnw) - Ein 48 Jahre alter Mann ist am Donnerstag bei einem Frontalzusammenstoß bei Jülich ums Leben gekommen. Der Mann konnte auf der Bundesstraße 55 am frühen Morgen einer entgegenkommenden Frau, die mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war, nicht mehr ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Der 48-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag seinen schweren Verletzungen.

Von dpa