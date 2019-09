Feuerwehr findet Toten bei Brand in Wohnhaus

Detmold (dpa/lnw) - Rettungskräfte haben bei einem Wohnungsbrand in Detmold eine Männer-Leiche gefunden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, befand sich der 51-Jährige im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses. Nachbarn hatten Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Weitere Personen waren nicht im Haus. Der Brand am Mittwochnachmittag war nach Angaben der Feuerwehr nach rund drei Stunden gelöscht. Nach Aussagen der Polizei, gab es keine Anzeichen für Brandstiftung. Die Todesursache blieb zunächst ungeklärt.