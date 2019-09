Raser landen nach Unfall in Bach: fünf Verletzte

Neubeckum (dpa/lnw) - Zwei rasende Autos sind nacheinander mit demselben Wagen zusammengestoßen und in einen Bach geschleudert worden - fünf Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Die 20 und 21 Jahre alten Raser seien am Donnerstagabend in Neubeckum im Kreis Warendorf viel zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Es bestehe der Verdacht eines illegalen Straßenrennens.