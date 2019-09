Brand warnt Gummersbach: «Gesehen wie hart die Saison wird»

Vor allem seien schnelle Erfolgserlebnisse, damit die durch den Rekord von 1400 Dauerkarten dokumentierte Trotzreaktion im Umfeld nicht verpuffe. «Bei den Zuschauern gibt es diese offenbar. Aber wenn die Mannschaft nicht gut spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Halle auf Dauer all zu voll sein wird», sagte Brand.

Brand, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde, ist 1952 in Gummersbach geboren und spielte von der Jugend bis zu seinem Karriere-Ende 1987 nur für den VfL. Anschließend trainierte er die Bergischen von 1987 bis 1991 und noch einmal von 1994 bis 1996. Ein Jahr darauf wurde er Bundestrainer und blieb es 14 Jahre. Der zwölfmalige deutsche Meister Gummersbach stieg in diesem Sommer erstmals in die 2. Liga ab und startete dort aber mit 1:3 Punkten.