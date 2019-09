Vettweiß (dpa/lnw) - Bei einer Verkehrskontrolle haben Kindergartenkinder in Vettweiß am Freitagmorgen Zitronen an Tempo-Sünder verteilt. In der 30er Zone vor dem Kindergarten «Tummelkiste» hat die Aktion mit Unterstützung von Polizei und Ordnungsamt auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht.

Von dpa