Coesfeld (dpa/lnw) - In Nottuln (Kreis Coesfeld) steht ein landwirtschaftlicher Hof in Flammen. Bewohner und Nachbarn entdeckten am Samstagvormittag den Brand zeitgleich mit einer Streife der Autobahnpolizei auf der nahe gelegenen A53, gab die Polizei an. Die Anwohner sowie alle 60 Mastbullen des Hofes konnten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Von dpa