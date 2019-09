Kunst im Keller: Die verborgenen Schätze des Landtags

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Nagelrelief von Günther Uecker, Feuerbilder von Otto Piene, Jörg Immendorffs Affen oder Ewald Matarés «Phönix»: Der nordrhein-westfälische Landtag ist eines der wenigen Landesparlamente mit einer eigenen Kunstsammlung - und einem eigenen Ankaufsetat. Rund 600 Werke umfasst die Kollektion, darunter eine Vielzahl museumswürdiger Arbeiten. Die Abgeordneten arbeiten inmitten von hochkarätiger Kunst aus NRW.

Rund 250 Werke aus der Sammlung aber schlummern teils jahrelang unbeachtet im Keller des Landtags. Die Kunsthistorikerin Elfi Zimmerling hebt seit 2017 diese «verborgenen Kunstschätze» - und hat dabei einige Überraschungen zutage gefördert. Wenn der Landtag am 27. September seine Pforten zur «Parlamentsnacht» öffnet, bietet sich Besuchern die Chance, viele Spitzenwerke und einige wiederentdeckte und frisch restaurierte Arbeiten zu erleben.

Das Kunstdepot - «Artothek» genannt - ist im Papierlager in einem fensterlosen Raum im Keller des Landtags untergebracht. Die Mitarbeiter des Landtags können sich hier Werke für ihre Büros leihen. Viele Treppen und lange Gänge führen ins Depot. «Die klimatischen Bedingungen sind hervorragend hier», sagt Zimmerling. «Es muss kühl und trocken sein.» Am Anfang habe es nur einen Verschlag für die Kunst gegeben. Der sei aber so eng gewesen, dass man an viele Werke gar nicht herangekommen sei. Eng stehen auch jetzt noch die in Folie und Karton verpackten Bilder in Regalen nebeneinander. Sogar aufgerollte Wandteppiche warten hier auf mögliche Interessenten.

Jedes einzelne Kunstwerk hat Zimmerling ausgepackt und in die Hand genommen. «Wir haben tatsächlich noch Arbeiten von Christian Rohlfs und Walter Ophey gefunden», sagt sie. «Da kam man schlicht und ergreifend gar nicht ran.» Ophey (1882-1930) gehörte zu den wichtigsten Malern des Rheinischen Expressionismus; Rohlfs (1849-1938) zählte zum Kreis der westfälischen Expressionisten und lebte in Hagen. Die Bilder von Rohlfs wurden an das Kunsthaus NRW Kornelimünster in Aachen ausgeliehen. Opheys Gemälde kommen direkt aus der Restaurierungswerkstatt und sollen zur Parlamentsnacht erstmals seit langem wieder öffentlich präsentiert werden.

Zimmerling kann sich bei ihren Recherchen auf ein altes Ankaufsbuch mit handgeschriebenen Listen und Preisen stützen. Opheys bunte «Landschaft mit Wolken» und ein «Fischstillleben» von Heinrich Nauen (1880-1940) kosteten schon 1949 rund 1000 Deutsche Mark. Heute dürften sie ein Vielfaches wert sein. Manche Bilder erwarb der Landtag damals auch für nur 15 bis 20 Mark. Zimmerling hat alle Arbeiten in einer Datenbank im Laptop archiviert.

Als erstes aber fällt im Kellerlager ein mannshohes Landschaftsbild in den Blick: Wald mit Hirsch. Gar nicht modern, sondern ziemlich verstaubt wirkt das Ölgemälde «Morgendämmerung» von E. Köster. Und mit seinem stolzen Maß von 2,40 x 1,80 Metern ist es für die Landtagsbüros viel zu groß. «Das hatte sich schon jemand ausgesucht und war dann ganz erschrocken», sagt Zimmerling.

Das Überraschende: Das Bild, das als Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts durchgehen könnte, entstand erst 1964, als ZERO-Künstler schon futuristische Experimente machten und in den USA die Pop-Art gefeiert wurde. «Das Bild war schon damals nicht modern, wird aber wieder angefragt», sagt Zimmerling. Man würde natürlich gern wissen, wer sich für so einen Schinken interessiert. Zimmerling aber verrät nur: «Durch alle Fraktionen hindurch geht der Kunstgeschmack wieder zu den klassischen und konservativen Arbeiten.» Auch jüngere Mitarbeiter liehen Landschaftsmotive neuerdings wieder aus.

Kurios ist das üppige Porträt der ersten Landtagspräsidentin Ingeborg Friebe, auf dem der Kopf zu klein geraten scheint und der Körper unförmig auseinanderfließt. Das Bild war nicht offiziell genug und wurde ausgetauscht. «Man fragt sich wirklich, was da los war», sagt Zimmerling. Heute hängt ein modernes Gemälde von Friebe in der Galerie der Landtagspräsidenten am Plenarsaal. Das verunglückte erste Porträt kam ins Depot.

Einigen Arbeiten, die jahrelang im Keller schlummerten, hat Zimmerling dagegen wieder einen Platz im Politbetrieb zugewiesen. So hockt im Erdgeschoss auf einem Bänkchen an der Wand nun die «Pflanzenmensch»-Eisenskulptur des chinesischen Künstlers Ren Rong.

«Die Sammlung ist so gut, dass man daraus ausleihen kann», sagt Zimmerling. Ein Museum aber sei der Landtag nicht. Die Kunst soll im Parlament bleiben. Zimmerling setzt sie aber wie im Museum neu in Szene und sagt: «Auch wir werden mit den Bildern andere Geschichten erzählen.»