Bochum-Trainer Reis: «Ein Traum ist in Erfüllung gegangen»

Bochum (dpa/lnw) - Mit klaren Vorstellungen und großem Selbstbewusstsein hat Thomas Reis seine Arbeit als neuer Cheftrainer des kriselnden Fußball-Zweitligisten VfL Bochum aufgenommen. «Mein Traum war immer, als Cheftrainer bei einer ersten Mannschaft im Profifußball zu arbeiten. Jeder weiß, wie sehr mir die Stadt und der Verein am Herzen liegen. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen», sagte der 45 Jahre alte Fußball-Lehrer am Montag in Bochum bei seiner Präsentation als Nachfolger von Robin Dutt, von dem sich der Revierclub vor 14 Tagen getrennt hatte.

Von dpa