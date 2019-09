Illegales Autorennen: Fahrer fährt direkt auf Polizisten zu

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einem illegalen Autorennen in Duisburg soll ein flüchtender Fahrer auf Polizisten zugefahren und erst kurz davor ausgewichen sein. Die Beamten hätten ihm vorher mit eine Vollbremsung deutlich signalisiert, dass er anhalten solle, berichtete die Polizei am Montag. Vor dem Ausweichmanöver bremste der 27 Jahre alte Fahrer ab, gab danach aber wieder Gas und fuhr davon. Doch kurz danach traf die Polizei den jungen Mann an, der bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag mit seiner Freundin unterwegs war und angehalten hatte.

Von dpa