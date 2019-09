Neu entdeckte «Windloch»-Höhle: Fünf Kilometer lange Gänge

Engelskirchen (dpa/lnw) - Die kürzlich im Bergischen Land entdeckte «Windloch»-Höhle ist noch größer als gedacht. Die Forscher hätten in den vergangenen Monaten insgesamt fünf Kilometer lange Gänge vermessen, wie die Stadt am Montag mitteilte. Damit ist sie nach Angaben von Höhlenforschern ähnlich groß wie die Kluterthöhle in Ennepetal und die Atta-Höhle in Attendorn im Sauerland.

Von dpa