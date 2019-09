Attendorn (dpa/lnw) - Ein 31-Jähriger hat in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Attendorn bei Olpe eine tödliche Stichverletzung erlitten. Die Polizei nahm einen tatverdächtigen Mitbewohner fest, wie die Beamten am Dienstag berichteten. Bevor der 31 Jahre alte Zuwanderer starb, hatte er laut den Ermittlern den Mitbewohner beschuldigt.

Von dpa