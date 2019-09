Geruchsbelästigung in Köln-Worringen führt zu Bahnsperrung

Köln/Dormagen (dpa/lnw) - Am Dienstag hat im Kölner Stadtteil Worringen eine Geruchsbelästigung für einen Feuerwehreinsatz und eine Sperrung einer Bahnstrecke gesorgt. Es bestehe der Verdacht, dass es in einem Kanal im Chempark Dormagen eine chemische Reaktion gegeben habe, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Was genau den ungewöhnlichen Geruch ausgelöst hatte, blieb unklar. Nachdem Messungen keine Auffälligkeiten ergeben hatten, wurde der Einsatz beendet.