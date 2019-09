Vermisster 35-Jähriger wohl getötet: Männer festgenommen

Oberhausen (dpa/lnw) - Im Fall eines seit Mai vermissten 35-Jährigen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Am Montag wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Eine Leiche haben die Ermittler noch nicht gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen die 22 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen wurden Haftbefehle erlassen. Beide Männer hätten bei der Vernehmung eingeräumt, am Tod des Mannes beteiligt gewesen zu sein.

Von dpa