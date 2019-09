Europaweit erste San Francisco-Ausstellung

Bonn (dpa) - Eine Levi's-Jeans von 1917 und die erste Regenbogenfahne von 1978 gehören zu den Exponaten einer großen San-Francisco-Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Das Bonner Museum zeichnet nach eigenen Angaben erstmals in Europa ein Porträt der US-Westküstenmetropole über vier Jahrhunderte. Die Schau will San Francisco als einen Ort würdigen, «dessen pluralistische Identität bis heute stetig neu verhandelt wird».

Von dpa