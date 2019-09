Unbekannte sprengen Geldautomaten in Mülheim

Mülheim (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Mülheimer Altstadt einen Geldautomaten gesprengt. Von Tätern und Beute fehlte am Mittwochmorgen nach Polizeiangaben noch jede Spur. Da es sich um einen freistehenden Automaten handelte, sei durch die Sprengung kein Gebäudeschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.