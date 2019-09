Zeugen befreien Dieb aus den Fängen eines Ladendetektivs

Wülfrath (dpa/lnw) - Zeugen haben in Wülfrath bei Düsseldorf einem Dieb ungewollt zur Flucht verholfen. Der Unbekannte habe sich den Schilderungen der Polizei zufolge in der Drogerieabteilung eines Supermarktes zunächst mit Parfüm-Proben besprüht, um dann einen Flakon und einige andere Produkte in seinen Taschen verschwinden zu lassen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. Als der Mann dann ohne zu zahlen den Supermarkt verlassen wollte, habe ihn der Ladendetektiv im Ausgangsbereich festgehalten.

Von dpa