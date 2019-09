Essen (dpa/lnw) - Am Universitätsklinikum Essen sind bei Trinkwasser-Proben «wenig krankmachende» Erreger in den Zuleitungen gefunden worden. Das teilte das Klinikum am Mittwochabend mit. Als präventive Maßnahme seien Patienten und Mitarbeiter angehalten, kein Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken.

Von dpa