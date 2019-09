Physiotherapeut wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Bielefeld (dpa/lnw) - Weil er in seiner Praxis immer wieder Kinder sexuell schwer missbraucht haben soll, steht ein Physiotherapeut aus Bad Oeynhausen seit diesem Donnerstag vor dem Gericht Bielefeld. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor seine berufliche Tätigkeit ausgenutzt zu haben, um an jungen Mädchen sexuelle Handlungen vorzunehmen. So soll er unter anderem mit dem Finger in sie eingedrungen sein. Außerdem soll er Fotos von nackten Patientinnen und ihres Genitalbereichs gemacht haben.

Von dpa