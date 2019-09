900 Strohballen in Brand: Feuerwehr weiter vor Ort

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in Düsseldorf-Angermund sind am späten Mittwochabend nach Angaben der Feuerwehr 900 Strohballen in Brand geraten. Sechs leere Pferdetransporter wurden zerstört. Die Feuerwehr zog die Strohballen am Donnerstagmorgen weiter auseinander, um sie kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Arbeiten dauerten am Vormittag weiter an. Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers zur Brandursache. Verletzt wurde niemand.

Von dpa