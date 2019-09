SPD-Fraktion kritisiert lückenhafte Einsicht in Akten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Einsicht in Regierungsakten zur Räumung des Hambacher Forstes hat die Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag die Unvollständigkeit der Unterlagen kritisiert. «Das ist keine Transparenz, Herr Reul», äußerte sich der SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag auf Twitter in Richtung des CDU-Innenministers. Die SPD-Fraktion kritisierte im gleichen Tweet, es gebe viele Schwärzungen, Akten seien teilweise unvollständig und manche Ressorts hätten ihre Unterlagen gar nicht bereitgestellt.