Mutmaßliche IS-Terroristin: In U-Haft für IS geworben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine mutmaßliche IS-Terroristin soll in der Untersuchungshaft in Köln für die islamistische Terrorgruppe geworben haben. Einen entsprechenden Brief der JVA Köln verlas der Vorsitzende Richter Frank Schreiber am Donnerstag im Prozess gegen die 47-jährige Mine K.. Man werde der Sache nachgehen und dazu Zeugen laden, kündigte der Richter an.