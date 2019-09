Am Duisburger Theater kann wieder gespielt werden

Duisburg (dpa/lnw) - Nach dem heftigen Wasserschaden am Theater in Duisburg kann der Betrieb wieder aufgenommen werden. Am Donnerstag stand zum Start der neuen Spielzeit «Romeo und Julia» von William Shakespeares auf dem Plan, wie eine Sprecherin der Deutschen Oper am Rhein mitteilte. Die Oper beginne wieder am 28. September mit Peter Tschaikowskys «Pique Dame». Zuvor hatte die «WAZ» berichtet.

Von dpa