Knochen bei Renovierungsarbeiten entdeckt: «Sehr, sehr alt»

Senden/Münster (dpa/lnw) - Bei Renovierungsarbeiten in einem alten Gebäude in Senden (Kreis Coesfeld) sind menschliche Knochen gefunden worden. Es seien sechs Knochenteile entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster am Donnerstag. Darunter sei auch ein Schädelknochen mit einer Beschriftung. Die Herkunft der Knochen ist unklar. Zuvor hatte der WDR über den Knochenfund berichtet.

Von dpa