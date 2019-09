Der Kläger aus Horstmar habe - wie vertraglich vereinbart - die Chance bekommen, in Weißrussland einen Elch zu erlegen, sagte der Richter beim Auftakt des Zivilprozesses am Freitag. Die Vertragsbedingungen des beklagten Reiseveranstalters seien in diesem Punkt eindeutig, so dass die Klage unbegründet sei. Eine endgültige Entscheidung will das Gericht am 27. September verkünden.

Der Jäger verlangt 1500 Euro des Reisepreises von insgesamt 3800 Euro zurück, weil er keine Gelegenheit gehabt habe, „einen Elch zu beschießen”. Er habe zwar bei der Jagd auf einen Elchbullen mit geringerem Trophäengewicht geschossen, diesen aber nicht getroffen.

Der Jagdreise-Veranstalter hält dagegen, dass der Kläger den Elch sehr wohl getroffen habe. Das Tier sei kurz danach von einem Treiber angeschossen aufgefunden worden und in einem Sumpfgebiet verendet. Das Paket mit der zugeschickten Trophäe hatte der Jäger später nicht angenommen, weil es nicht „seine” sei.