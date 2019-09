Streit um Elch-Jagd: Klage ohne Erfolgsaussichten

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die Klage eines Jägers aus dem Kreis Steinfurt wegen einer misslungenen Elchjagd hat nach Angaben des Mönchengladbacher Amtsgerichts keine Aussichten auf Erfolg. Der Kläger aus dem Kreis Steinfurt habe - wie vertraglich vereinbart - die Chance bekommen, in Weißrussland einen Elch zu erlegen, sagte der Richter beim Auftakt des Zivilprozesses am Freitag. Die Vertragsbedingungen des beklagten Reiseveranstalters seien in diesem Punkt eindeutig, so dass die Klage unbegründet sei. Eine endgültige Entscheidung will das Gericht am 27. September verkünden.

Von dpa