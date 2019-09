Wohnmobile im Millionenwert erbeutet: Bande aufgeflogen

Krefeld (dpa/lnw) - Eine professionelle Bande hat Ermittlern zufolge in Nordrhein-Westfalen teure Wohnmobile mit einem Gesamtwert in Millionenhöhe erbeutet. Die Diebe seien besonders im Rheinland aktiv gewesen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Krefeld. Im vergangenen Jahr hatte sich die Zahl der gestohlenen Wohnmobile im Vergleich zum Vorjahr fast verfünffacht. 150 Mobile im Gesamtwert von fast acht Millionen Euro verschwanden.

Von dpa