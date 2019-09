Baumgart bestätigt Startelf schon zwei Tage vor dem Spiel

Paderborn (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn will auch beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 an seiner bislang noch sieglosen Stammformation festhalten. «Wenn bis Sonntag niemand mehr erkrankt, wird die Startelf die gleiche sein, die auch in Wolfsburg aufgelaufen ist», bestätigte Trainer Steffen Baumgart am Freitag bereits zwei Tage vor dem Anpfiff (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky). Die Paderborner haben zwar bislang nur einen Punkt aus den ersten drei Spielen geholt, dabei aber jedes Mal spielerisch überzeugt. Alle Eintrittskarten für dieses Prestigeduell mit den Schalkern und ihrem aus Paderborn stammenden Torwart Alexander Nübel sind bereits verkauft.

Von dpa