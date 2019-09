Rhein-Derby: Polizei spricht von «besonderer Gefahrenlage»

Köln (dpa) - Die Kölner Polizei stellt sich vor dem Rhein-Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) auf eine «besondere Gefahrenlage» ein. Das berichtete Einsatzleiter Klaus Rüschenschmidt auf einer Pressekonferenz am Freitag. «Die Problemfans verbindet eine besondere Feindschaft. Wir gehen deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen am, um und vielleicht auch im Stadion kommen kann. Das haben die Ereignisse der Vergangenheit leider gezeigt», sagte Rüschenschmidt.

Von dpa