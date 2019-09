Unfall zwischen Westfalen und Hannover: A2 partiell gesperrt

Rehren (dpa/lni) - Nach einem Unfall muss die Autobahn 2 zwischen Westfalen und Hannover wegen Asphaltierungsarbeiten voraussichtlich bis Samstag gesperrt bleiben. Zwischen Bad Eilsen und Rehren floss am Freitag nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lastzug und einem Pkw eine größere Menge Diesel in den offenporigen Asphalt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn muss gereinigt und die Fahrbahn danach abgefräst werden. Danach wird eine neue Asphaltschicht aufgetragen, die anschließend aushärten muss. Der Verkehr staute sich am Freitagnachmittag bereits ab Bad Oeynhausen Richtung Berlin auf einer Länge von 20 Kilometern. Auch die Umleitungsstrecken waren überlastet. Der Unfall selbst verlief glimpflich.

Von dpa