TTC Eastside gewinnt auch zum Auftakt in der Bundesliga

Berlin (dpa/bb) - Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside haben rund 20 Stunden nach dem 3:0 in der Champions League gegen Girbau Vic auch zum Bundesliga-Auftakt gewonnen. Gegen TTK Anröchte setzte sich die Mannschaft am Samstag in veränderter Aufstellung klar mit 6:0 durch und hatte dabei in der Anton-Saefkow-Sporthalle wenig Mühe. Die Begegnung war bereits nach anderthalb Stunden entscheiden.

Von dpa