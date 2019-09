Sechs Verletzte bei Autounfall in Gummersbach

Gummersbach (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Gummersbach sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein 18-Jähriger am späten Samstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Im Wagen des Unfallverursachers wurden vier Leute verletzt, im anderen zwei. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Von dpa