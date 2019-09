Handball: Fünfter Sieg im fünften Spiel für Hannover

Mit einem weiteren Sieg am Donnerstag in Stuttgart könnten die «Recken» einen Startrekord in ihrer Bundesliga-Historie aufstellen. Danach warten jedoch vier Topteams auf die Überraschungsmannschaft von Trainer Carlos Ortega: der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt, MT Melsungen mit dem Ex-Hannoveraner Kai Häfner, der Tabellenzweite SC Magdeburg sowie die Rhein-Neckar Löwen.