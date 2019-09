Männer attackieren Imbissmitarbeiterin

Legden (dpa/lnw) - Zwei Männer haben im münsterländischen Legden eine Imbissmitarbeiterin beleidigt, attackiert und sich das Essen dann selbst zubereitet. Die Täter hätten die 49-Jährige in dem Grillimbiss zunächst verbal angegangen und Essen gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als diese sich über den Umgang mit ihr beschwerte, stießen die Männer sie zu Boden. Während einer sie dort festhielt, habe der andere das Essen für die beiden zubereitet. Nach der Tat am Donnerstagabend flüchteten die Männer unerkannt in einem Lastwagen. Die Frau wurde bei der Attacke verletzt. Die Polizei sucht die Täter.

