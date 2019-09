Hockey-Bundesliga: UHC-Männer und Alster-Frauen Gruppenerste

Hamburg (dpa/lno) – In der Feldhockey-Bundesliga haben die Männer des Uhlenhorster HC vorerst die Tabellenführung in der Gruppe A übernommen. Die Mannschaft von Trainer Benedikt Schmidt-Busse musste sich allerdings nach dem 3:2-Sieg gegen Rot-Weiss Köln am Samstag mit einem 2:2 gegen den Nürnberger HTC am Sonntag zufriedengeben. Der UHC-Coach räumte nach der Partie gegen die Franken ein: «Ich bin heute nicht angetan von unserem Spiel insgesamt. Das letzte Tor war außerdem irregulär, und deswegen waren es glückliche Punkte für uns.»

Von dpa