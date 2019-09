Zwölfjähriger mit Rad von Bus erfasst: sieben Verletzte

Siegburg (dpa/lnw) - Ein zwölf Jahre alter Radfahrer ist beim Überqueren einer Straße in Siegburg von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der Bus habe den Jungen trotz Vollbremsung und Ausweichmanövers angefahren, als dieser mit seinem Rad eine Straße überqueren wollte, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Außer dem Jungen aus Sankt Augustin wurde auch ein Fahrgast des Busses schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Menschen im Bus, darunter der Fahrer, wurden leicht verletzt. Die Fahrgäste waren bei der Vollbremsung von ihren Sitzen gerutscht.

Von dpa