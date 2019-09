Messi trainiert wieder mit Barça: Comeback gegen BVB möglich

Barcelona (dpa) - Der seit Anfang August verletzte Barça-Superstar Lionel Messi mischt wieder im Training mit und könnte doch noch beim Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund sein Comeback feiern. Kurz vor dem Abflug nach Deutschland stand der argentinische Stürmer am Montag wieder ohne sichtbare Verletzungsprobleme auf dem Rasen. Auch am Sonntag habe er bereits am Training teilgenommen, wie der Club auf seiner Homepage mitteilte. Die katalanische Zeitung «Sport» sprach von «guten Nachrichten», da der 32-Jährige wieder «ganz normal» mitspielen könne.

Von dpa